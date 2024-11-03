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Giriş Tarihi: 3.11.2024 13:08 Son Güncelleme: 3.11.2024 13:11

Sivas’ta parçalanmış bebek cesedi bulundu

Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığının kayalıklarının alt kısmında parçalanmış bir bebek cesedi bulundu.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta parçalanmış bebek cesedi bulundu

Olay, Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak üzerinde Yukarı Tekke Mezarılığı kayalıkların alt kısmında meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında kayalıkların dibinden parçalanmış bir bebek cesedi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bebeğin cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri tarafından bebeğin bulunduğu arazide inceleme yapıldı. Bebeği kimlerin araziye bıraktığı ile ilgili çalışma başlatıldı.

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Sivas’ta parçalanmış bebek cesedi bulundu
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