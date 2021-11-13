Sivas’ta PKK’lı teröristlere ait 4 sığınak imha edildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İmranlı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca arazide 4 adet sığınakta yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince tespit edilen sığınağa, PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Tespiti yapılan 4 sığınağa düzenlenen operasyonda, beyaz bidon içerisinde 1 kg patlayıcı madde olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 5 adet çürümüş örgütsel kitap ve doküman, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda ilk yardım malzemesi ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen delil niteliği taşıyan bulgular muhafaza altına alınırken, sığınak ekiplerce kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi.