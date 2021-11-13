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Giriş Tarihi: 13.11.2021 19:43 Son Güncelleme: 13.11.2021 19:48

Sivas’ta PKK'lı teröristlere ait 4 sığınak imha edildi

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta PKK’lı teröristlere ait 4 sığınak imha edildi

Sivas’ın İmranlı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İmranlı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca arazide 4 adet sığınakta yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince tespit edilen sığınağa, PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Tespiti yapılan 4 sığınağa düzenlenen operasyonda, beyaz bidon içerisinde 1 kg patlayıcı madde olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 5 adet çürümüş örgütsel kitap ve doküman, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda ilk yardım malzemesi ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen delil niteliği taşıyan bulgular muhafaza altına alınırken, sığınak ekiplerce kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi.

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Sivas’ta PKK'lı teröristlere ait 4 sığınak imha edildi
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