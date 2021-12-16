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Giriş Tarihi: 16.12.2021 21:25

Sivas'ta sahte içki faciası: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Sivas’ta sahte içki faciası: Ölü sayısı 5’e yükseldi

Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Zara ilçesinde içtikleri sahte rakıdan zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. İlçede bir ikamette kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakıdan ilk ölüm 6 gün önce gerçekleşmişti.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören C.A.'da bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sivas'ta içtikleri sahte rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu. Tedavisi süren 4 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

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Sivas'ta sahte içki faciası: Ölü sayısı 5'e yükseldi
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