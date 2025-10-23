Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta sır olay: 2 kişi fosseptik çukuruna düştü! 1 ölü
Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:53

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyü kırsalında fosseptik çukuruna düşen 2 kişiden 1'i öldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 14.00 sularında, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyü kırsalında bir çiftlik evinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle evin bahçesinde bulunan fosseptik çukuruna yabancı uyruklu iki kişi düştü. Görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin operasyonuyla çukurdan çıkartılan 2 kişiden birinin öldüğü anlaşıldı. Durumu ağır olan diğer kişi ise ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

