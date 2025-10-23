Sivas’ta sır olay: 2 kişi fosseptik çukuruna düştü! 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 14.00 sularında, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyü kırsalında bir çiftlik evinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle evin bahçesinde bulunan fosseptik çukuruna yabancı uyruklu iki kişi düştü. Görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin operasyonuyla çukurdan çıkartılan 2 kişiden birinin öldüğü anlaşıldı. Durumu ağır olan diğer kişi ise ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.