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Giriş Tarihi: 5.12.2024 08:32

Sivas’ta sobadan gaz sızdı: 1 ölü

Sivas’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen emekli öğretmen Hüseyin İnangu (83) hayatını kaybetti, kardeşi Makbule İnangu (73) ise hastanede tedavi altına alındı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta sobadan gaz sızdı: 1 ölü

Olay, Sularbaşı Mahallesi 10'ncu Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Kardeş olan emekli öğretmenler Makbule ve Hüseyin İnangu'dan haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Zehirlenen Makbule İnangu ise sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule İnangu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hüseyin İnangu'nun cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'KÖMÜR KOVALARINI DEĞİŞTİRİRKEN GÖRDÜK'

Emekli öğretmenlerin komşusu Kadir Küpeli, "En son öğlen kömür kovalarını değiştirken gördük. İki kardeş yaşıyorlardı. Çok iyi insanlardı. Hüseyin abi rahmetli olunca kardeşi kendine gelmiş. Kardeşine haber vermiş" dedi.

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Sivas’ta sobadan gaz sızdı: 1 ölü
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