Sivas’ta TIR ile pikap çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kanlıarmut geçidinde meydana geldi. F.A. (32) yönetimindeki 58 ADT 297 plakalı TIR ile M.Y'nin (50) kullandığı 61 AEC 578 plakalı pikap çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde pikabın sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada ölen pikabın sürücüsünün cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.