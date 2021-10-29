Sivas'ta tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu medyana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Otobüste bulunanların Adıyaman’a geziye giden sağlık çalışanları olduğu öğrenildi.
Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarında meydana geldi. Samsun'dan hareket edip Adıyaman'a giden M.A. yönetimindeki 55 AAD isimli tur otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devridi.
1 ÖLÜ, 25 YARALI
Araçta bulunan Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.
Yararılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine nakledildi.
Otobüste bulunanların sağlık çalışanları olduğu ve Adıyaman iline gezi için gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Sivas'ta tur otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 25 yaralı