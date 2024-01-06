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Giriş Tarihi: 6.1.2024 13:47

Sivas'ta yangında mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsü içinde yapımı devam eden hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Bu sırada inşatta mahsur kalan 5 işçi, itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarıldı.

DHA
Sivas’ta yangında mahsur kalan işçiler kurtarıldı

SCÜ kampüsü içinde yapımı devam eden hastanenin bodrum katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yalıtım malzemelerinden çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan dolayı hastane inşaatının 4'ncü katında bulunan 5 işçi mahsur kaldı.

Mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı. Yangın ise, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sivas'ta yangında mahsur kalan işçiler kurtarıldı
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