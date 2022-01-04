Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta yasaklı ırk köpeğini okul çevresinde dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza
Giriş Tarihi: 4.1.2022 14:10

Sivas'ta yasaklı ırk köpeğini okul çevresinde dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza

AA
Sivas’ta yasaklı ırk köpeğini okul çevresinde dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza

Sivas'ta okul çevresinde gezdirilen yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi.

Fatih Mahallesi'nde E.B'nin (16), Şehit Muhammet Onur Demir Lisesi çevresinde yasaklı ırk köpek gezdirdiğini görenler, İl Emniyet Müdürlüğü Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler F.B'ye 14 bin 982 lira ceza kesti, pitbull cinsi köpek Sivas Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

KAYSERİ'DE YASAKLI IRK İKİ KÖPEK YAKALANDI
Kayseri'de de Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde arazide yasaklı ırk iki köpeğin olduğu ihbarı aldı.

Ekipler, Melikgazi Belediyesi görevlileriyle birlikte iki köpeği yakalayıp hayvan barınağına götürdü.

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Sivas'ta yasaklı ırk köpeğini okul çevresinde dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza
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