Sivas’ta YKS’ye giren 8 adaya sınav tekrarı

ÖSYM, YKS sınavında rahatsızlanan adaya yardım edince mağdur olan 8 aday için bugün özel YKS sınavı gerçekleştirdi.Sivas'ta 8 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda bir aday epilepsi krizi geçirdi. Salondaki bazı adaylar kriz geçiren adaya yardım ederek onun salondan çıkarttı. ÖSYM yönetmeliğine göre sınavın kalan süresine ekleme yapılması gerekirken, salon başkanınca ve gözetmenler tarafından yapılan 15 saniyelik ekleme adayları tatmin etmedi. Velilerin yaptığı başvuru üzerine ÖSYM adaylara, tercihe göre ek puan verme veya eşdeğer sınav tekrarı seçeneği sundu. Adaylar sınavın tekrarlanmasını istedi. ÖSYM tarafından bugün Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulunda 8 aday için YKS sınavı düzenlendi.Vicdanlarının sesini dinleyerek sınava devam etmek yerine kriz geçiren adaya yardım eden 8 aday bugün Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulunda sınava girdi. 8 kişilik sınavın genel sınavdan farkı yoktu. Polis memurları binaya giren adayların üst aramalarını gerçekleştirdi. Sınav salonuna sokulması yasak olan cisimlerin içeriye sokulmasına izin verilmedi. ÖSYM görevlilerinin kimlik ve sınav giriş belgelerini kontrol etmelerinin ardından adaylar salona alındı. Sınavda 8 öğrenci için, 1 bina sorumlusu, 1 yardımcı, 1 bina yöneticisi, 1 cihazı görevlisi, 2 hizmetli, 2 polis memuru, 2 yedek gözetmen, 1 salon başkanı ve ÖSYM temsilcisi olmak üzere 12 kişi görev aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu uygulama Türkiye'de ilk oldu.