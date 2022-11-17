Sivas’ta zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü Mahmut Koçak, kamyonette bulunan Mehmet Çiftçi ile midibüs şoförü Faruk Karabayır yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mahmut Koçak'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmasıyla kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.