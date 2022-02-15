Sivas’taki cinayetin ardından jandarma kesik başı arıyor!

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Eskikapımahmut köyünde hayvancılık yapan Musa Karapınar (75) evinde vücudu parçalara ayrılmış, oğlu Özer Karapınar (44) ise bahçede çıplak ve donmuş halde bulunmasının ardından Jandarma ekipleri, Musa Karapınar'ın kayıp başını aramaya başladı. Bir haftadır kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde baba ve oğlundan başka kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Cinayetin son 1 haftadan önce işlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Bir haftanın ardından karların erimesiyle dün öğle saatlerinde Karapınar ailesinin evinin çevresinden geçen başka bir köyde yaşayan vatandaş, bahçede Özer Karapınar'ı çıplak ve hareketsiz halde buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Jandarma ve sağlık ekipleri, yapılan incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.



Musa Karapınar (75)

Jandarmanın evde yaptığı incelemede ise Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudunda başının eksik olduğu görüldü. Jandarma çevrede yaptığı aramada henüz kesik başa ulaşamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından önce İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cenazeler daha sonra otopsi için Sivas'a gönderildi.

ANNE 10 YIL ÖNCE EVİ TERK ETMİŞ

Anne Melek Karapınar'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle 10 yıl önce evi terk ettiği, 4 çocuğuyla birlikte İzmir'e yerleştiği fakat resmi olarak boşanmadıkları belirlendi.

BİR HAFTA ÖNCE Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Yapılan incelemede kış aylarında Karapınar ailesi dışında kimsenin yaşamadığı köyün yollarının son 1 haftadır kar nedeniyle kapalı olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olay yerinde ve cesetler üzerinde yaptığı incelemede cinayetin bir hafta önce işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.