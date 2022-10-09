Haberler Yaşam Haberleri Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 9.10.2022 16:34 Son Güncelleme: 9.10.2022 16:43

Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Sivas - Kayseri kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’taki kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Sivas-Kayseri karayolu, aşağı nevruz mevkiinde meydana gelen kazada Aşağı Nevruz köyünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı | Video

Araç içerisinde sıkışan kazazede itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama! Putin'den ilk hamle geldi
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Milyonlara sicil affı geliyor
Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür! "Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır"
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde derin çatlak!
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası 1 milyon arsa müjdesi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak
AÇIKLAMA GELDİ: AKBANK uygulamasına neden erişilemiyor, telefon uygulaması çöktü mü? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?
Kraliyet Ailesi’nde ‘yasak aşk’ krizi: Yengesine aşık oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA