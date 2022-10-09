Sivas-Kayseri karayolu, aşağı nevruz mevkiinde meydana gelen kazada Aşağı Nevruz köyünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı | Video
Araç içerisinde sıkışan kazazede itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.