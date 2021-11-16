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Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:24 Son Güncelleme: 16.11.2021 13:32

Siverek Devlet Hastanesi'nde gece polikliniği uygulaması

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek Devlet Hastanesi’nde gece polikliniği uygulaması

Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi’nde gelen talepleri değerlendiren idare, bazı polikliniklerde gece mesaisine başladı.

Son dönemlerde özellikle Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinde yaşanan yoğunluk üzerine hastane idaresi gece polikliniği uygulamasına geçti.
Bir süredir akşam saat 17.00-21.00 arasında mesai yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimleri, gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sıra bulamayan hastalara bakıyor.

Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Şık yaptığı açıklamada, "Doğum oranı yüksek olan ilçemizde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gece polikliniği uygulamasına başlanmıştır. İlk etapta Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinde görevli hekimlerimiz, akşam 17.00 ile 21.00 saatleri arasında görev yapmaktadır. Mesai saatleri içerisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle tedavi olamayan hastalarımızın yanı sıra gün içinde çalışan kadınlarımızın tedavi olabilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Şık, açıklamasında ayrıca ilerleyen günlerde farklı polikliniklerde aynı uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti.

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Siverek Devlet Hastanesi'nde gece polikliniği uygulaması
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