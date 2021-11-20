Siverek-Diyarbakır karayolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Meydana gelen kazada Bedir Gülsüm hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Siverek ve Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri ardından Diyarbakır'ın çeşitli hastanelerine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Bedir Gülsüm Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası Siverek-Diyarbakır karayolu yaklaşık bir saat tek taraflı trafiğe kapanırken, araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması sonucu, karayolu tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.