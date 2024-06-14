Siverek hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü 6 yaralı

Olay sabah saatlerinde Siverek Hayvan pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, olayla ilgisi bulunmayan Faruk Yiğiter, hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Kavgada, bazı hayvanların da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, insanların ise sağa sola kaçıştığı görülüyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.