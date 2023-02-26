Haberler Yaşam Haberleri Siverekli Gönüllülerin desteğiyle Adıyaman’da çadır kentler kuruluyor
Giriş Tarihi: 26.2.2023 15:48 Son Güncelleme: 26.2.2023 17:01

Siverekli Gönüllülerin desteğiyle Adıyaman’da çadır kentler kuruluyor

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesin de meydana gelen deprem sonrası, yaraların sarılması amacıyla Adıyaman’da Siverekli gönüllülerin desteğiyle çadır kentler kurulmaya devam ediyor.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverekli Gönüllülerin desteğiyle Adıyaman’da çadır kentler kuruluyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetinde ki depremler sonrası AFAD, Kızılay ve gönüllülerin desteğiyle sarılmaya devam ediyor.

Adıyaman'da kurulan 750 adet çadır yapımında Siverek İyilik Sensin Derneği gönüllülerinden 45 kişi çalışmalara katılarak destek veriyor. Çadır kurulumunu, yerleşimi ve içindeki malzemeleri dizen gönüllüler, bu gibi çalışmalara destek vereceklerini belirttiler.

Gönüllü Öğretmen Ali Ünüs, "Adıyaman'da kurulan 750 adet çadır yapımında çadır kent kuruluyor, kurulumun ilk gününden bu yana Siverek'ten 45 gönüllü ile birlikte gelip destek veriyoruz. 2 gün sonra inşallah bu çalışmaları bitireceğiz. Arkadaşlarımız, bir an önce çadırları bitirip depremzedelerin yerleşmesi için canla, başla çalışıyor. Çadırların içerisinde bir ailenin gerek duyduğu tüm malzemeler bulunmaktadır. Allah bir daha bu millete bu gibi acıları göstermesin" dedi.

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Siverekli Gönüllülerin desteğiyle Adıyaman’da çadır kentler kuruluyor
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