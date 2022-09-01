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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:18 Son Güncelleme: 1.9.2022 14:26

Siverek'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otogar kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda Ferhan S. (36) idaresindeki otomobil, Siverek Şehirlerarası Terminali kavşağında Burhan S.'nin (28) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ferhan S. ile otomobillerde bulunan Nezmi E. (45), Zübeyir Ö. (37), Zafer Ö. (55) ve Abdulkadir Ö. (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslara Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zafer Öktan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Siverek'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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