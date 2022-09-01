Siverek’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda Ferhan S. (36) idaresindeki otomobil, Siverek Şehirlerarası Terminali kavşağında Burhan S.'nin (28) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ferhan S. ile otomobillerde bulunan Nezmi E. (45), Zübeyir Ö. (37), Zafer Ö. (55) ve Abdulkadir Ö. (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslara Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zafer Öktan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.