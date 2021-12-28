Siverek’te bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde Zeki Ertuğrul yönetiminde bulunan otomobil, sürücünün yoldaki plastik kasalara çarpmamak için manevra yapması sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü yara almazken otomobilde bulunan Nurcan Ertuğrul, Nureddin Yılmaz ve Şahin Yılmaz yaralandı.
Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.