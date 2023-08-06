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Giriş Tarihi: 6.8.2023 14:54 Son Güncelleme: 6.8.2023 15:18

Siverek’te bir kadın sokak ortasında öldürüldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 çocuk annesi Esma K., eski eşi M.Ü. tarafından silahlı saldırıya maruz kaldı. Ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te bir kadın sokak ortasında öldürüldü

Şanlıurfa'da Siverek ilçesinin Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı üzerinde, bulunan 3 çocuk annesi Esma K.,eski eşi M.Ü. tarafından silahla hedef alındı. Saldırı sonucu ağır yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Esma K. hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi akarak inceleme yaparak delilleri topladı ve saldırıyı gerçekleştiren Eski Eşi M.Ü'yü yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Siverek’te bir kadın sokak ortasında öldürüldü
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