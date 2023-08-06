Siverek’te bir kadın sokak ortasında öldürüldü

Şanlıurfa'da Siverek ilçesinin Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı üzerinde, bulunan 3 çocuk annesi Esma K.,eski eşi M.Ü. tarafından silahla hedef alındı. Saldırı sonucu ağır yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Esma K. hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi akarak inceleme yaparak delilleri topladı ve saldırıyı gerçekleştiren Eski Eşi M.Ü'yü yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.