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Giriş Tarihi: 22.6.2024 20:39 Son Güncelleme: 22.6.2024 20:42

Siverek'te çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen arazi yangınında, yüzlerce arı kovanı içinde ki arılarla birlikte yanarak kül oldu.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu

Yangın, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Işıldar kırsal Mahalle'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle merada başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının fark edilmesi üzerine köy sakinleri yangına müdahale ederek, bölgeye itfaiye ekipleri çağırdı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin arasından kalan yüzlerce arı kovanı, içindeki arılarla birlikte yanarak kül oldu. Vatandaşlar yanan kovaları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, görgü tanıklarının ifadesine göre yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı iddia edildi.

Yetkilerler tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Siverek'te çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu
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