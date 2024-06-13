Siverek’te çok amaçlı açık hava sahnesi yapılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ayvanat Mahallesi'ndeki Kadın Kültür Merkezi bahçesinde çalışmaları devam eden sahne, sinema, tiyatro, yarışma, gösteri ve konser gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çalışmalar kapsamında, etkinliklerin gerçekleştirileceği alanda çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Sahne, yeniden tasarlanarak modern ihtiyaçlara uygun hale getirilirken etkinlik alanının dış duvarları, estetik bir görünüm kazanması amacıyla kültür taşlarıyla kaplandı. Proje kapsamında, ziyaretçilerin rahatça oturabileceği banklar ve dinlenme alanları da oluşturulurken yapılan peyzaj çalışmalarıyla alanın çevresi, yeşil dokusuyla göz alıcı bir atmosfere kavuşturuldu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak'ın yakından ilgilendiği projeyle ilçemizin kültürel hayatına yeni bir soluk getirmek ve çeşitli etkinliklerle sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak açık hava sahnesi, şehrimizin kültürel zenginliğinin artırılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır." denildi.