Siverek’te engelliler gönüllerince eğlendi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tarihi Paşa Konağı'nda düzenlenen etkinlikte sahne alan 'Siverek Belediyesi Sıra Gecesi Ekibi' yöresel türküler seslendirdi. Geceye katılan engelli ve engelli ailelerine yörenin vazgeçilmez lezzetlerinden çiğköfte ikram edilirken çocukların sevinci gözlerine yansıdı. Gecede engellileri yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gelener, her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.



Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılabilmeleri amacıyla etkinlik düzenlediklerini dile getiren Gelener, "Sadece 3 Aralık'ta değil her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Onların sosyal hayatta yer almaları yaşama daha sıkı tutunmalarını sağlayacak ve mutlu edecektir. Onların mutlu olması ise bizleri ziyadesiyle memnun eder. Geceye katılan tüm derneklerimize ve üyelerine teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın bu özel gününü kutluyor, hayatlarında başarılar diliyorum." dedi. Geceye katılan engelliler ve engelli ailelere etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.