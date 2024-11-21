Siverek’te görevli öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi doğumlu olan Ergeçer'in vefatı, eğitim camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Siverek Millî Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hatay Reyhanlı doğumlu, ilçemiz Adnan Menderes Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Beyazıt Sinan Ergeçer'in elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm Millî Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum."Merhum öğretmenin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Hatay Reyhanlı'ya gönderilecek. Eğitim camiası, değerli bir öğretmenini kaybetmenin derin acısını yaşıyor.