Siverek’te kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet Ali Atlı (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Şerif Atlı'nın (50) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.