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Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:40 Son Güncelleme: 20.12.2022 15:43

Siverek'te kaza: 1 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken 5 kişi yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te kaza: 1 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mehmet Temelli'nin (37) kullandığı otomobil, Siverek-Viranşehir karayolu 15. kilometresinde takla atarak taşlık alana devrildi.

Kazada sürücü Mehmet Temelli ile Azize Temelli (30), Yusuf Temelli (18), Mehmet Fatih Temelli (4), Nazlı Temelli (2) ve Barış Temelli (5) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Temelli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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Siverek'te kaza: 1 ölü 5 yaralı
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