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Giriş Tarihi: 23.12.2021 04:59

Siverek'te korkunç kaza! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
Siverek’te korkunç kaza! 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hafi ticari araç uçuruma düştü, meydana gelen kazada biri bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaza; gece geç saatlerde Siverek-Adıyaman karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Siverek istikametinden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde bulunan Abdurrahman Akgün (41) yönetimindeki hafif ticari araç Ergen Mahallesi, Yapraklı sokak mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. Meydana gelen kazada araçta bulunan Nisa Ekinci adlı bebek ile Elif Naz Köroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücü ile birlikte Azra Ebrar, Aleyna (6), Medine Köroğlu (38) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Siverek'te korkunç kaza! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti
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