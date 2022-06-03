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Giriş Tarihi: 3.6.2022 09:33

Siverek’te öğretmenleri taşıyan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Siverek’te öğretmenleri taşıyan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 gün içerisinde meydana gelen 2 ayrı kazada öğretmenleri taşıyan araç takla attı. Kazada 1 öğretmen hayatını kaybederken, son kazada 2 öğretmen ise yaralandı.

Şanlıurfa'daki kaza Siverek-Viranşehir karayolu, Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Meydana gelen kazada Emine A. (31) ve Gözde Nur Y. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki kadının Viranşehir'de öğretmenlik yaptıkları ve Siverek'teki arkadaşlarını ziyaretten döndükleri öğrenildi.

BİR ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaklaşık 3 gün önce de Siverek'te yine öğretmenlerin içinde olduğu bir otomobil takla atmış ve Güvenli Hakkı Bucak İlkokulunda görevli öğretmen Emrah Efe yaşamını yitirmişti

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Siverek’te öğretmenleri taşıyan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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