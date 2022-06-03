Siverek’te öğretmenleri taşıyan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'daki kaza Siverek-Viranşehir karayolu, Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı.
YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Meydana gelen kazada Emine A. (31) ve Gözde Nur Y. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki kadının Viranşehir'de öğretmenlik yaptıkları ve Siverek'teki arkadaşlarını ziyaretten döndükleri öğrenildi.