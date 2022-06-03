Siverek’te öğretmenleri taşıyan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Meydana gelen kazada Emine A. (31) ve Gözde Nur Y. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki kadının Viranşehir'de öğretmenlik yaptıkları ve Siverek'teki arkadaşlarını ziyaretten döndükleri öğrenildi.