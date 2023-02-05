Siverek’te oto galericiler sitesi çatısı çöktü!

Olay; Akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan yeni otogelericiler sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı nedeniyle otogalericiler sitesinde bulunan 2 blokun çatıları ağırlığa dayanamayarak çöktü.

Meydana gelen olayda şans eseri ölü veya yaralı olmazken, satış için hazır bulunan 44 araçta hasar meydana geldi. Olay sonrası olay yerine polis, jandarma ve Belediye ekipleri sevk edilirken, demir hurdaların altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.