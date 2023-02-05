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Giriş Tarihi: 5.2.2023 20:32 Son Güncelleme: 5.2.2023 20:47

Siverek’te oto galericiler sitesi çatısı çöktü!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle otogelericiler sitesi çatısı çöktü, onlarca araç altında kaldı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te oto galericiler sitesi çatısı çöktü!

Olay; Akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan yeni otogelericiler sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı nedeniyle otogalericiler sitesinde bulunan 2 blokun çatıları ağırlığa dayanamayarak çöktü.

Meydana gelen olayda şans eseri ölü veya yaralı olmazken, satış için hazır bulunan 44 araçta hasar meydana geldi. Olay sonrası olay yerine polis, jandarma ve Belediye ekipleri sevk edilirken, demir hurdaların altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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Siverek’te oto galericiler sitesi çatısı çöktü!
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