Siverek’te otomobil kamyonla çarpıştı, 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Dicle Mahallesi yakınlarında, kaza yaşandı. Plakası ve sürücü ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yakup kırhan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.