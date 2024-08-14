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Giriş Tarihi: 14.8.2024 15:21 Son Güncelleme: 14.8.2024 15:52

Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı!

Şanlıurfa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole uçtu. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Şanlıurfa’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı!

Şanlıurfa'nın Siverek-Viranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak 2 metrelik şarampole düştü. Kaza sırasında Reşit Baskın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri, yolda yeni bir kazanın olmaması için güvenlik önlemleri aldı. Olayda ölen Reşit Baskın'ın cenazesi, Cumhuriyet savcılığının olay yeri incelemesi sonrasında Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı!
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