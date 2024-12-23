Siverek’te otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı 75 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Mehmet Emin G. idaresindeki otomobil, Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi, Prof. Kamil Turan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Halime A. isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yola savrularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu ağır yaralanan Halime A.'ya yapılan müdahalenin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Halime A,(74) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü Mehmet Emin G., polis tarafından gözaltına alındı.kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.