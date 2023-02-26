Haberler Yaşam Haberleri Siverek'te riskli yapıların yıkımına başlandı
Giriş Tarihi: 26.2.2023 12:01 Son Güncelleme: 26.2.2023 12:04

Siverek'te riskli yapıların yıkımına başlandı

Şanlıurfa Siverek İlçe Belediyesi, ilçede hasar tespit çalışmaları devam ederken yıkım kararı alınan yapıların yıkımına başladı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te riskli yapıların yıkımına başlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Abdalağa Mahallesi'nde yıkılma riski bulunan cami minaresinde yapılan kontrollerin ardından yıkım kararı alındı.

Sabah saatlerinde polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken cami etrafında bulunan evler boşaltıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Abdalağa Camisinin minaresinin yıkımına kontrollü olarak başlandı. Vinç yardımıyla minarede çalışma yapan ekipler, çevredeki yapıların zarar görmemesi için kerpiçleri kırıcılarla yıkıyor.

Depremde hasar gören minarenin risk taşıdığını belirten Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil Bilgiç, ekiplerin yıkımı kontrollü olarak yaptığını söyledi. Çevrede gerekli önlemlerin alındığını aktaran Bilgiç, yıkım kararları alındıkça çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
Adayın adayının adayı madayı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akşener masayı deviriyor
Bugünlerde aydınlanmacının romantiği de hiç çekilmiyor
Akşener’e şok suçlama
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
Siverek'te riskli yapıların yıkımına başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA