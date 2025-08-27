Siverek’te sandalye ve masalar havada uçuştu: 4 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Şeytan Küçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan pazarı esnafının bulunduğu kahvede alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, sandalyelerin ve masaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgada A.İ. (54), R.İ. (37), L.İ. (33) ve F.İ. (32) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.