Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Siverek'te silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı.

Alınan bilgileri göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada, 1 kaleşnikof, 1 tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Jandarma Komutanlığına götürüldü.