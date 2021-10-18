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Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:23 Son Güncelleme: 18.10.2021 13:30

Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Siverek'te silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Siverek'te silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı.

Alınan bilgileri göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada, 1 kaleşnikof, 1 tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon
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