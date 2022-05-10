Haberler Yaşam Haberleri Siverek'te sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Giriş Tarihi: 10.5.2022 01:23 Son Güncelleme: 10.5.2022 01:30

Siverek'te sokağa terk edilmiş bebek bulundu

DHA
Siverek’te sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yeni doğduğu anlaşılan erkek bebek, poşete konularak sokağa terk edildi. Bebek sağlık ekibine teslim edilirken, polis, annesini belirlemek için çalışma başlattı

Gece saatlerinde Camikebir Mahallesinde sokakta yürüyen bir kişi, poşette ağlayan bir bebek görünce durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polisler, poşetteki erkek bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan ve yeni doğduğu belirlenen bebek tedaviye alındı.

Polis ekipleri bebeğin bulunduğu sokakta yaptığı incelemede kan izleri buldu. Bebeğin sokakta doğurulduktan sonra bırakılma ihtimali üzerinde durulurken, polis bebeğin annesinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konut kredisi oranları yüzde 0.99 olacak
İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Başkan Erdoğan’ın kredi müjdesi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Bir saat bile bekleyemediler…
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...
Tetikçilik, istismar, adam kaldırma, provokasyon... İşte Furkancılar adlı yapılanmanın gerçek yüzü
Neye uğradığını şaşırdı! Ümit Özdağ'a Bilkent'te protesto şoku!
3 Ayrı Konut Finansman Paketi neleri içeriyor? İşte peş peşe gelen müjdelerin detayları...
Son dakika | Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
Bakan Çavuşoğlu: Kaçırılan Türkler için kriz masası kurduk
ARKADAŞINA GÖNDER
Siverek'te sokağa terk edilmiş bebek bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA