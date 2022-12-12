Siverek’te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 23 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Siverek – Viranşehir karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre P.Ö., yönetiminde bulunan tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 23 işçi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Siverek, Viranşehir ve Şanlıurfa'dan ambulanslar sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.