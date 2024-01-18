Haberler Yaşam Haberleri Siverek’te TIR ile otomobil kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 18.1.2024 23:05 Son Güncelleme: 18.1.2024 23:10

Siverek’te TIR ile otomobil kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde TIR ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te TIR ile otomobil kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu Şirinkuyu ışıklarında meydana geldi. İlçe merkezinden ana yola çıkmaya çalışan otomobil, Diyarbakır istikametinden gelen TIR ile çarpıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen TIR ile otomobil kaldırıma çarparak durdu, Kazada Meryem Fatma G., Beyza Nur G., Remziye G., Gamze Dilan G ve Gürsel A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 10 yaşındaki Gamze Dilan G. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siverek’te TIR ile otomobil kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA