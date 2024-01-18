Siverek’te TIR ile otomobil kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu Şirinkuyu ışıklarında meydana geldi. İlçe merkezinden ana yola çıkmaya çalışan otomobil, Diyarbakır istikametinden gelen TIR ile çarpıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen TIR ile otomobil kaldırıma çarparak durdu, Kazada Meryem Fatma G., Beyza Nur G., Remziye G., Gamze Dilan G ve Gürsel A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 10 yaşındaki Gamze Dilan G. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.