Siverek’te TIR ile otomobil kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 10 yaşındaki Gamze Dilan G. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.