Siverek’te trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Kaza; Siverek-Diyarbakır karayolu 25'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet K.,' idaresindeki 09 K 9224 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takta attı. Kazada Şiyar Bakan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan sürücü ile birlikte Zeliha K. ve Ali S., yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Şiyar Bakan'ın naaşı Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.