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Giriş Tarihi: 23.8.2024 13:51 Son Güncelleme: 23.8.2024 13:53

Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Siverek-Diyarbakır karayolu 10'ncu kilometresinde kaza gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.R.Ş. (40) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Kaza sonucu sürücü M.R.Ş., M.Y.Ş. (43), Z.Z.Ş. (9) ve F.Ş. (41) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Şaşmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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