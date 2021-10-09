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Giriş Tarihi: 9.10.2021 13:08 Son Güncelleme: 9.10.2021 13:29

Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında  5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Çakmak'ın kullandığı otomobil Ayvanat Mahallesi Bahri Karakeçili Caddesi'nde İsmail Bay idaresindeki plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çakmak ile aynı araçta bulunan Mehmet Sinan Boğu, Mahmut Kırhan, Nurullah Çakmak ve Emir Ali Çakmak yaralandı.

Kazayı görenleri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı
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