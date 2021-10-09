Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Çakmak'ın kullandığı otomobil Ayvanat Mahallesi Bahri Karakeçili Caddesi'nde İsmail Bay idaresindeki plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çakmak ile aynı araçta bulunan Mehmet Sinan Boğu, Mahmut Kırhan, Nurullah Çakmak ve Emir Ali Çakmak yaralandı.

Kazayı görenleri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.