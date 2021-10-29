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Giriş Tarihi: 29.10.2021 22:52

Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Nüsret Güven'in kullandığı 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan karayolu 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki tarlada bulunan taşlık alana devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken araçta bulunan Mizgin (11), Gazal (17), Sümeyye (7), Bünyamin (5), Züleyha (1), Azize (16) ve Servet Güven (36) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı
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