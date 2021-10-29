Siverek’te trafik kazası: 7 yaralı

Alınan bilgilere göre; Nüsret Güven'in kullandığı 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan karayolu 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki tarlada bulunan taşlık alana devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken araçta bulunan Mizgin (11), Gazal (17), Sümeyye (7), Bünyamin (5), Züleyha (1), Azize (16) ve Servet Güven (36) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.