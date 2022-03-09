Siverek’te trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Abdulkadir Altıok'un yönetiminde bulunan otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolu 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile Hacer Çiçek, Hatice Çiçek, Cihan Altıok, Muhammed Ensar Altıok, Emine Altıok, Muhammed Taha Çiçek, Yusuf Ekrem Çiçek ve Ömer Asaf Çiçek yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.