Haberler Yaşam Haberleri Siverek’te zincirleme kaza: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 10.12.2021 20:01 Son Güncelleme: 10.12.2021 20:18

Siverek’te zincirleme kaza: 5 yaralı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te zincirleme kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Siverek Mevlana Celaledidin-i Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Çermik karayolu üzerinde bulunan kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada aynı aileden Kadriye, Mahmut, Bermal, Ferza, ile Muhterem Kahramanlı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza nedeniyle uzun trafik kuyruğu oluştu. Araçların kaza yerinden çekilmesiyle karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e saldırı! Saldırının kamera kayıtlarına GÜNAYDIN ulaştı
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
İcra'dan araç aldı başına gelmeyen kalmadı! Aracı elinden alındı AYM 'mağdursun' dedi
Son dakika: Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma (SABAH Spor Özel)
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a suikast girişimine eş zamanlı operasyon! Bombayı yerleştirdiklerini itiraf ettiler
Bunu yapan insan olamaz! Yeni doğan bebeği çıplak sokağa attılar
SON DAKİKA | İkinci el araç satışı kolaylaşıyor! Yeni sistem belli oldu
Tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tahir Güven’in öldürülmesini PKK adına Miraz gerçekleştirdi
Son dakika | Ve düğmeye basıldı! Stokçulukla savaş başlıyor: Bu ay içinde...
ARKADAŞINA GÖNDER
Siverek’te zincirleme kaza: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA