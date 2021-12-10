Siverek’te zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Siverek Mevlana Celaledidin-i Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Çermik karayolu üzerinde bulunan kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada aynı aileden Kadriye, Mahmut, Bermal, Ferza, ile Muhterem Kahramanlı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza nedeniyle uzun trafik kuyruğu oluştu. Araçların kaza yerinden çekilmesiyle karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.