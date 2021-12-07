Haberler Yaşam Haberleri Sıvı sabun ve şampuan kutularına esrar koyup kargoya veren 2'si öğretmen 3 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 7.12.2021 14:37

Sıvı sabun ve şampuan kutularına esrar koyup kargoya veren 2'si öğretmen 3 kişi yakalandı

DHA
Sıvı sabun ve şampuan kutularına esrar koyup kargoya veren 2’si öğretmen 3 kişi yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sıvı sabun ve şampuan kutularına esrar koyup, kargoya verdikleri öne sürülen 2'si öğretmen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sıvı sabun ve şampuan kutularına esrar koyup, kargoya verdikleri iddiasıyla 2'si öğretmen, 3 şüpheli, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabun ve şampuan kutularının içerisine uyuşturucu madde konulup, kargoya verileceği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine ekipler, ilçedeki tüm kargo şirketlerinin önünde önlem aldı. İlçede öğretmenlik yapan Y.B., İzmir'deki ablası S.B.'ye paket göndermek isterken gözaltına alındı. Paketi kontrol eden polis, sıvı sabun ve şampuan kutularına gizlenmiş, içime hazır halde 55,01 gram toz esrar buldu. Y.B.'nin ifadesinin ardından öğretmen S.T. ile S.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si öğretmen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
SON DAKİKA HABERİ | Asgari ücret zammı için önemli toplantı başladı: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamadı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıvı sabun ve şampuan kutularına esrar koyup kargoya veren 2'si öğretmen 3 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA