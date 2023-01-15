Sivrice 4.9 ile sallandı

ELAZIĞ'IN Sivrice ilçesinde, dün sabah saat 06.36'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 17.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ kent merkezinde de hissedildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da "Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu" dedi. Depremle birlikte uykudan uyandığını söyleyen vatandaşlardan Fatih Ak, "5. katta oturuyorum. Hemen dışarıya çıktık. Herkes dışarıdaydı. Yine ocak ayı, yine deprem korkusu. Depremi yaşamak zor" dedi. İzmir'in Buca ilçesinde de dün sabah 09.50'de, yerin 4.04 kilometre altında, 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.