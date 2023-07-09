Sivrisinek alarmı! Uzmanlar Asya Kaplanı sivrisineği için uyarıyor

Artan sıcaklıklarla birlikte sivrisineklerin ısırığından kaynaklı şikâyetlerde artış olurken, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde Asya Kaplanı sivrisineği paniği yaşandı. Sivrisineklerin ısırıklarından ve sonrasında oluşan belirtilerinden dolayı halk hastanelere akın etti. Bu yılki sivrisineklerin türünün farklı olduğu, sivrisineklerin sayısının arttığı yönünde söylentiler ise vatandaşlar arasında yayıldıkça yayıldı. SABAH gazetesi ise sivrisinek kâbusunun detaylarını, sivrisinek ısırıkların ne tür hastalıklara yol açtığını, dünyada hangi bölgelerde bu hastalıkların görüldüğünü, ısırıkların ne tür etkilere neden olduğunu, nasıl tedbirler alınması gerektiğini uzman isimlere sordu.
"SEYAHATLERİN ARTMASIYLA... SITMA, BATI NİL VİRÜSÜ, SARIHUMMA VE ZİKA VİRÜSÜ…"
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Timurkaynak, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisineklerin ve karasineklerin aktivasyonlarının arttığını ifade ederek açık havada daha fazla zaman geçirdiğimiz için bu sineklere maruz kalma vaktinin arttığını ifade ediyor. Timurkaynak sivrisineklerin bulaştırdığı hastalıklar hakkında şu bilgileri veriyor: "Sivrisinekler özellikle çok sayıda mikroorganizmayı bulaştırma potansiyelleri nedeniyle önemli. Dünyanın her yerinde farklı viral ve parazital hastalıkların geçişine neden oldukları biliniyor. Bunların en başlıcaları sıtma, Batı Nil Virüsü, Sarıhumma ve Zika virüsü olarak biliniyor. Bu hastalıkların genellikle endemik yani yerleşik olduğu bölgeler var. Özellikle seyahatlerin artmasıyla yaz aylarında bu enfeksiyonların daha sık görülmesi mümkün oluyor."
"ÜLKEMİZDE SEYAHAT SONRASI SITMAYI GÖZLEMLİYORUZ"
Timurkaynak, sivrisinekten kaynaklı hastalıkların dünyada hangi bölgelerde görüldüğünü anlatarak sözlerine şöyle devam ediyor: "Zika virüs daha çok Güney Amerika'da görülen ve çoğunlukla bulgu vermeyen, ama bulgu olduğunda da ateş, kas-eklem ağrısı, döküntü, baş ağrısı gibi seyreden, özellikle gebe kadınlar hastalığı geçirdiğinde mikrosefali denilen küçük kafalı bebek anomalilerine neden olan bir viral hastalık. Hastalığın tedavisi ve aşısı bulunmamakta. Bizim ülkemizde görülmüyor ancak özellikle orta ve güney Amerika'ya seyahat eden kişilerde bu anlamda dikkatli olunması ve sorgulanılması gerekir. Sıtma özellikle Afrika, Orta Güney Amerika ve orta uzak doğuda yaygın olarak görülüyor. Ülkemizde seyahat sonrası sıtmayı gözlemliyoruz. Özellikle bu sıtmanın klinik bulgularına baktığımız zaman ateş, titreme, şiddetli ateş, terleme ile uyku haline geçilmesi olarak biliniyor."
"YEDİ GÜN İLE BİR AY ARASINDA BU BELİRTİLER ORTAYA ÇIKABİLİYOR"
Dünyadaki sivrisinek ısırıklarında ölümcül vakaların yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Timurkaynak şunları belirtiyor: "Sivrisinekler ısırdıktan yedi gün ile bir ay arasında bu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Hastalığın tanısını koyma sürecinde seyahat öyküsü önemli oluyor. Sıtmanın ülkemizde ilaçları bulunuyor. Afrika'da kullanılan ve %40'lık bir etkiye sahip aşısı var. Sıtma özellikle Afrika'daki çocuklarda ölümcül seyrediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2021 yılında 240 milyon sıtma teşhisi konuldu. 627 bin kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu çocuk. Batı Nil Virüsü kısa süreli salgın oluşturuyor ve özellikle ülkemizde yaz aylarında görülüyor. Anafel cinsi sineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Bu viral hastalık da çoğunlukla %80 belirtisiz geçiyor. %20 oranında hastalarda ateş kırgınlık baş ağrısı gibi gribal semptomlar şeklinde seyrediyor. Çok az sayıda bir hastada gerçekten ağır beyin zarı iltihabına da gidebilen tabloyla seyrediyor. Tüm bu viral hastalıklar dang ateşi ve sarıhumma da en sık Afrika'da görülen ve sivrisinekle bulaşabilen hastalıklar. Bunlar genellikle ateş ile seyredebiliyor. Sarıhummanın aşısı var. Bulunduğu bölgeye giderken bu aşının yapılması gerekiyor. Yoksa seyahati yapmak isteyen ülkeye kabul edilmiyor. Bu viral hastalıklar için bir tedavi bulunmuyor."
"BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR"
Türkiye'deki Asya Kaplanı sivrisineği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Timurkaynak şunlara dikkat çekiyor: "Özellikle yaz aylarında son dönemde ülkemizde görülmeye başlayan Asya Kaplanı sineği birçok hastadan şikâyetle gelmeye başladı. Özellikle Afrika'dan gelen gemiler aracılığıyla ülkemize gelen sivrisineklerin gece ve gündüz beslenmeleri, diğer sivrisinek türlerinin aksine temiz sulara da yumurta da bırakabilmeleri nedeniyle büyük risk oluşturuyor. Hızlıca çoğalıp daha çok kişiyi enfekte edebilme potansiyeli taşıyor. Bu tür sivrisinekler başta dang ateşi, Zika virüs, Chikungunya ateşi, Sarıhumma gibi hastalıkları bulaştırabiliyor. Bu tür sineklerin taşıdığı enfeksiyonlar genellikle sinekler ısırıldıktan üç ila yedi gün sonra hastalık bulgusu ortaya çıkıyor. Ateş, dökündü, baş ağrısı gibi grip benzeri bulgular ortaya çıktığında hastalar vakit geçirmeden enfeksiyon hastalıkları doktorlarına başvurmalı."
"İLAÇLANMASI VE KURUTULMASI DA ÇOK ÖNEMLİ"
Sivrisineklerden korunmak için ise Prof. Dr. Timurkaynak şu önerilerde bulunuyor: "Sivrisineklerden korunmak için özellikle sinek kovucuları kullanmak gerekiyor. Uzun kollu giysiler giymek ve ısırılmayı azaltmak, gece ısırılmaya karşı da ilaçlı cibinlikle uyumak tavsiye ediliyor. Sivrisineklerin bulunduğu ortamın ilaçlanması ve kurutulması da çok önemli."
ÇOCUKLAR NASIL ETKİLENİYOR? "SANKİ KURDEŞEN DÖKER GİBİ…"
Uzman Dermatolog Dr. Selma Salman ise Türkiye'de hastalık taşıyıcı sivrisineklerin tropikal bölgelerdeki gibi hastalıklar taşımadığını ifade ederek son zamanlarda sivrisinek ısırıklarında artış yaşandığını belirtip şunları vurguluyor: "Isırma sonucu çok abartılı reaksiyon veriyor. Mesela bileklerde su toplamaları şeklinde ortaya çıkıyor. Normalde sinek ısırıklarında bu kadar su toplaması olmaz ama su toplaması oluşturacak kadar ödem yapıyor. Sonuçta kendi kendine iyileşen durumlar, hayati tehlike taşımıyor ama tropikal iklimlerdeki sivrisineklerin taşıdığı paraziter enfeksiyonlar vardır. Özellikle çocukların bünyesinden kaynaklı sivrisinek ısırdıklarında çok fazla vaka yaşanıyor. Atopik yani hassas cilde sahip çocuklarda bu çok oluyor. Atopik cilde sahip çocuklarda ter bile egzama yaptığı için sivrisinek ısırıkları çok çok abartılı reaksiyonlara yol açıyor, çocuk çok kaşınıyor, sanki kurdeşen döker gibi uykusundan uyanıyor ya da böyle su toplayınca gerginlik, ağrı oluşturan döküntüler yapabiliyor. Geçici bir şey ama sadece çocuk tedavi almak zorunda kalıyor. Kaşıntıyı erkenden çözmek gerekiyor."
"KAPILARA, PENCERELERE SİNEKLİK TAKILMALI"
Dr. Salman sivrisineklere karşı çocukların nasıl korunması gerektiği noktasında ise şunları ifade ediyor: "Önlem almak lazım. Fiziksel önlemlerden yanayım, mesela kapılara, pencerelere sineklik takılmalı. Vücuda sıkılan sinek kovucuları ise önermiyorum, kimyasal sonuçta. Belki yakın dönemde zararlı etkileri olmaz ama uzun dönemde etkileri olabilir. Aileler çocuklarını yeşillik bir alana götürdüğünde ya da dışarıya çıktıklarında özellikle ormana pikniğe gittiğinde bilekten sıkan uzun eşofman ya da uzun kıyafetler giydirmeli. Uzun çorap da öneriyorum. Bu mevsimde çocuklara giydirdiğimiz kıyafetler uzun olsun ama terletmeyen, pamuklu ve keten kıyafetleri tercih etsinler. Bacaklar açıkta kaldığı zaman oradan haşerelerin ısırma olası çok."
"ÖZELLİKLE ISIRIKLAR BİLEK ÇEVRESİNDE OLUYOR"
Dr. Salman ısırıkların özellikle nerede olduğunu şöyle açıklıyor: "Özellikle ısırıklar bilek çevresinde oluyor. Sivrisinekle ilgili bir durum yaşandığında ise dermatologlara gitmelerini öneriyorum. Kaşıntı önleyici kremler, mikrop kapmasın diye antibiyotikli kremler öneriyoruz. Bazen baya bir vücuda yayıldıysa ağızdan oral bir şekilde de kaşıntıyı önleyici, kızarıklığı giderici haplar, şuruplar ve alerji hapları veriyoruz."
"İNSANLARA ÇOK ÇEŞİTLİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI BULAŞABİLİR. BUNLAR BELİRLİ TÜR SİVRİSİNEKLER İLE BULAŞABİLİR."
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke ise sivrisineklerin bulaştırdığı hastalıklara değinerek şunları söylüyor: "Sivrisinekler ile bulaşabilen enfeksiyon hastalıkları etkenleri; Zika virüs, Batı Nil humması virüsü, Chikungunya virüs, Dengue virüs ve Malarya (Sıtma) hastalığıdır. Yukarıda adı geçen virüsleri ve sıtma parazitini taşıyan sivrisineklerin ısırması sonucu bu hastalıklar insana bulaşır. Söz konusu hastalık etkeni mikroorganizmalar yoğun olarak Afrika, Güney Amerika ve Asya da görülmekte. Ülkemize yurt dışına seyahat eden ya da buradan ülkemize turist olarak gelen kişilerde görülebilme olasılığı söz konusu. Aslında sadece sivrisinekler ile değil bazı sinek türleri ve keneler ile de insanlara çok çeşitli enfeksiyon hastalıkları bulaşabilir. Her sivrisinek türünün yukarıda belirtilen hastalıkları bulaştırma olasılıkları yoktur. Bunlar belirli tür sivrisinekler ile bulaşabilir."
"BAZI KIZARIKLIK, ŞİŞLİK, AĞRI, YANMA…"
Prof. Dr. Büke sözlerine şöyle devam ediyor: "Sivrisinek ısırıkları sonucu ısırılan yerde bazı kızarıklık, şişlik, ağrı, yanma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Sadece bu belirtiler enfeksiyon hastalığı geliştiği anlamını taşımaz. Isırık kaynaklı bir alerjik reaksiyonda da bu görülebilir. Sivrisinek ısırdıklarının bir enfeksiyon hastalığı oluşturup oluşturmadığı, kişinin yakınmalarının detaylı öğrenilmesi muayene bulgularının değerlendirilmesi, bazı laboratuvar değerlerinin yorumlanması ile birlikte olur. Tedavi için tanının ve ayırıcı tanının yapılması gereklidir. Bu da sağlık kurumlarında hekim değerlendirmesi ile mümkündür."
"KISA SÜREDE YÜZDE GÖZDE ŞİŞME, SOLUNUM SIKINTISI…"
Prof. Dr. Büke son olarak şu uyarılarda bulunuyor: "Sivrisinekler ile bulaşabilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı mücadelede merkezi, yerel ve bireysel önlemler çok değerli ve önemlidir. Sivrisinek ısırıkları sonrası herhangi bir şekilde kısa sürede yüzde gözde şişme, solunum sıkıntısı gelişme durumu söz konusu olur ise hazla en yakın bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır."