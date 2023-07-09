Sivrisinek alarmı! Uzmanlar Asya Kaplanı sivrisineği için uyarıyor

"ÜLKEMİZDE SEYAHAT SONRASI SITMAYI GÖZLEMLİYORUZ"

Timurkaynak, sivrisinekten kaynaklı hastalıkların dünyada hangi bölgelerde görüldüğünü anlatarak sözlerine şöyle devam ediyor: "Zika virüs daha çok Güney Amerika'da görülen ve çoğunlukla bulgu vermeyen, ama bulgu olduğunda da ateş, kas-eklem ağrısı, döküntü, baş ağrısı gibi seyreden, özellikle gebe kadınlar hastalığı geçirdiğinde mikrosefali denilen küçük kafalı bebek anomalilerine neden olan bir viral hastalık. Hastalığın tedavisi ve aşısı bulunmamakta. Bizim ülkemizde görülmüyor ancak özellikle orta ve güney Amerika'ya seyahat eden kişilerde bu anlamda dikkatli olunması ve sorgulanılması gerekir. Sıtma özellikle Afrika, Orta Güney Amerika ve orta uzak doğuda yaygın olarak görülüyor. Ülkemizde seyahat sonrası sıtmayı gözlemliyoruz. Özellikle bu sıtmanın klinik bulgularına baktığımız zaman ateş, titreme, şiddetli ateş, terleme ile uyku haline geçilmesi olarak biliniyor."

"YEDİ GÜN İLE BİR AY ARASINDA BU BELİRTİLER ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

Dünyadaki sivrisinek ısırıklarında ölümcül vakaların yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Timurkaynak şunları belirtiyor: "Sivrisinekler ısırdıktan yedi gün ile bir ay arasında bu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Hastalığın tanısını koyma sürecinde seyahat öyküsü önemli oluyor. Sıtmanın ülkemizde ilaçları bulunuyor. Afrika'da kullanılan ve %40'lık bir etkiye sahip aşısı var. Sıtma özellikle Afrika'daki çocuklarda ölümcül seyrediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2021 yılında 240 milyon sıtma teşhisi konuldu. 627 bin kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu çocuk. Batı Nil Virüsü kısa süreli salgın oluşturuyor ve özellikle ülkemizde yaz aylarında görülüyor. Anafel cinsi sineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Bu viral hastalık da çoğunlukla %80 belirtisiz geçiyor. %20 oranında hastalarda ateş kırgınlık baş ağrısı gibi gribal semptomlar şeklinde seyrediyor. Çok az sayıda bir hastada gerçekten ağır beyin zarı iltihabına da gidebilen tabloyla seyrediyor. Tüm bu viral hastalıklar dang ateşi ve sarıhumma da en sık Afrika'da görülen ve sivrisinekle bulaşabilen hastalıklar. Bunlar genellikle ateş ile seyredebiliyor. Sarıhummanın aşısı var. Bulunduğu bölgeye giderken bu aşının yapılması gerekiyor. Yoksa seyahati yapmak isteyen ülkeye kabul edilmiyor. Bu viral hastalıklar için bir tedavi bulunmuyor."

"BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR"

Türkiye'deki Asya Kaplanı sivrisineği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Timurkaynak şunlara dikkat çekiyor: "Özellikle yaz aylarında son dönemde ülkemizde görülmeye başlayan Asya Kaplanı sineği birçok hastadan şikâyetle gelmeye başladı. Özellikle Afrika'dan gelen gemiler aracılığıyla ülkemize gelen sivrisineklerin gece ve gündüz beslenmeleri, diğer sivrisinek türlerinin aksine temiz sulara da yumurta da bırakabilmeleri nedeniyle büyük risk oluşturuyor. Hızlıca çoğalıp daha çok kişiyi enfekte edebilme potansiyeli taşıyor. Bu tür sivrisinekler başta dang ateşi, Zika virüs, Chikungunya ateşi, Sarıhumma gibi hastalıkları bulaştırabiliyor. Bu tür sineklerin taşıdığı enfeksiyonlar genellikle sinekler ısırıldıktan üç ila yedi gün sonra hastalık bulgusu ortaya çıkıyor. Ateş, dökündü, baş ağrısı gibi grip benzeri bulgular ortaya çıktığında hastalar vakit geçirmeden enfeksiyon hastalıkları doktorlarına başvurmalı."

"İLAÇLANMASI VE KURUTULMASI DA ÇOK ÖNEMLİ"

Sivrisineklerden korunmak için ise Prof. Dr. Timurkaynak şu önerilerde bulunuyor: "Sivrisineklerden korunmak için özellikle sinek kovucuları kullanmak gerekiyor. Uzun kollu giysiler giymek ve ısırılmayı azaltmak, gece ısırılmaya karşı da ilaçlı cibinlikle uyumak tavsiye ediliyor. Sivrisineklerin bulunduğu ortamın ilaçlanması ve kurutulması da çok önemli."

ÇOCUKLAR NASIL ETKİLENİYOR? "SANKİ KURDEŞEN DÖKER GİBİ…"

Uzman Dermatolog Dr. Selma Salman ise Türkiye'de hastalık taşıyıcı sivrisineklerin tropikal bölgelerdeki gibi hastalıklar taşımadığını ifade ederek son zamanlarda sivrisinek ısırıklarında artış yaşandığını belirtip şunları vurguluyor: "Isırma sonucu çok abartılı reaksiyon veriyor. Mesela bileklerde su toplamaları şeklinde ortaya çıkıyor. Normalde sinek ısırıklarında bu kadar su toplaması olmaz ama su toplaması oluşturacak kadar ödem yapıyor. Sonuçta kendi kendine iyileşen durumlar, hayati tehlike taşımıyor ama tropikal iklimlerdeki sivrisineklerin taşıdığı paraziter enfeksiyonlar vardır. Özellikle çocukların bünyesinden kaynaklı sivrisinek ısırdıklarında çok fazla vaka yaşanıyor. Atopik yani hassas cilde sahip çocuklarda bu çok oluyor. Atopik cilde sahip çocuklarda ter bile egzama yaptığı için sivrisinek ısırıkları çok çok abartılı reaksiyonlara yol açıyor, çocuk çok kaşınıyor, sanki kurdeşen döker gibi uykusundan uyanıyor ya da böyle su toplayınca gerginlik, ağrı oluşturan döküntüler yapabiliyor. Geçici bir şey ama sadece çocuk tedavi almak zorunda kalıyor. Kaşıntıyı erkenden çözmek gerekiyor."