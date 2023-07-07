Haberler Yaşam Haberleri Sivrisinek istilası İstanbullunun kabusu oldu
Giriş Tarihi: 7.7.2023 17:28 Son Güncelleme: 7.7.2023 17:38

Sivrisinek istilası İstanbullunun kabusu oldu

Yaz mevsimi ve aşırı sıcaklarla birlikte başlayan Asya kaplan sineği olarak adlandırılan sivrisinek istilası İstanbulluların kabusu oldu. Sivrisinek sokmalarından dolayı geceleri uyuyamaz olduklarını ve kollarını bacaklarını ve açıkta kalan tüm bölgelerini sivri sineklerin soktuğunu ve sokmakla kalmayıp parça alır gibi yara yaptıklarını belirten vatandaşlar acilen düzenli ilaçlama yapılmasını istediler.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sivrisinek istilası İstanbullunun kabusu oldu

İstanbul'da son günlerde artan sivri sinekler özellikle çocuklarda yanma, kaşıntı, kızarıklık ve su toplayan kabarcıklar şeklinde kendini gösterirken sivrisinek istilasından rahatsız olan Hüseyin Doğan, "Sarıyer ile birlikte İstanbul'un bir çok bölgesindeki su birikintileri olan tüm alanlarda sivrisinek istilası yaşanıyor. Son günlerde aşırı derecede artış görüldü. İnsanları uyutmuyorlar. Sivri sinek ile birlikte bir de uzun yıllardır görmediğimiz kanatlı uçan karıncalar türedi hem sivrisinekler ısırıyor hem de uçak karıncalar. 15 yıldır böyle şeyler görmezdik fakat son günlerde çok acayip hayaratlar görüyoruz" dedi.

Ahmet İpek, "İstanbul'da sivrisinek vakalarında artış yaşandı. Bahçelievler Yenibosnada oturuyorum özellikle akşam saatlerinde sivri sinek yoğunluğu ve ısırığından yatamıyorum. Her akşam uğrayıp kanımızı emip yara yapıp gidiyorlar. Yatamıyoruz kaşınmaktan uyuyamıyoruz"

Hayri Taş, "Son günlerde sivrisinek artışı bizi rahatsız ediyor. Önceden ilaçlama yapılıyordu bu kadar sivri sinek yoğunluğu yaşanmıyordu. Şimdi ilaçlama yapıldığını görmüyoruz. O yüzdende su birikintilerinde ve nemli bölgelerde sivri sinekler ürüyor. Her gece ziyaret edip sokup gidiyorlar."

Ramazan Deniz, "Sivrisinek sayısının artması uykularımızı kaçırıyor. Hem sıcak hem sivrisinek bizi canımızdan bezdirdi. Bunlar sadece sokmuyor ısırıp parça et alıp gidiyorlar. Sonrada orada yara oluşuyor. Bu sivrisineklerle mücadelede sık sık ilaçlama yapılması ve su birikintilerinin kurutulması gerekir"

Yaşar Deniz, "Sivrisineklerin artışı uykularımızı da kaçırdı. İlaçlama yapılmaması nedeniyle sivrisinek sayısında da artış görüldü. İstnbul'un bir çok bölgesinde aynı şikayetleri duyuyoruz. Geceleri sivrisinek ısırığından uyku bize haram oldu. Kaşınmaktan yatamıyoruz. Her akşam ilaçlama yapılması gerekir"

EN ÇOK OKUNANLAR

Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Bu soyguna zam mı dayanır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Masa başı uydurma haber! Bakanlık Bloomberg'i yalanladı
Kılıçdaroğlu CHP’yi neden bırakmıyor?
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
"Kılıçdaroğlu inmeli" diyen Tanju Özcan: Yürüyüş öncesi İmamoğlu ile görüştüm
Son dakika | Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivrisinek istilası İstanbullunun kabusu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA