Sivrisinek istilası İstanbullunun kabusu oldu

İstanbul'da son günlerde artan sivri sinekler özellikle çocuklarda yanma, kaşıntı, kızarıklık ve su toplayan kabarcıklar şeklinde kendini gösterirken sivrisinek istilasından rahatsız olan Hüseyin Doğan, "Sarıyer ile birlikte İstanbul'un bir çok bölgesindeki su birikintileri olan tüm alanlarda sivrisinek istilası yaşanıyor. Son günlerde aşırı derecede artış görüldü. İnsanları uyutmuyorlar. Sivri sinek ile birlikte bir de uzun yıllardır görmediğimiz kanatlı uçan karıncalar türedi hem sivrisinekler ısırıyor hem de uçak karıncalar. 15 yıldır böyle şeyler görmezdik fakat son günlerde çok acayip hayaratlar görüyoruz" dedi.

Ahmet İpek, "İstanbul'da sivrisinek vakalarında artış yaşandı. Bahçelievler Yenibosnada oturuyorum özellikle akşam saatlerinde sivri sinek yoğunluğu ve ısırığından yatamıyorum. Her akşam uğrayıp kanımızı emip yara yapıp gidiyorlar. Yatamıyoruz kaşınmaktan uyuyamıyoruz"

Hayri Taş, "Son günlerde sivrisinek artışı bizi rahatsız ediyor. Önceden ilaçlama yapılıyordu bu kadar sivri sinek yoğunluğu yaşanmıyordu. Şimdi ilaçlama yapıldığını görmüyoruz. O yüzdende su birikintilerinde ve nemli bölgelerde sivri sinekler ürüyor. Her gece ziyaret edip sokup gidiyorlar."

Ramazan Deniz, "Sivrisinek sayısının artması uykularımızı kaçırıyor. Hem sıcak hem sivrisinek bizi canımızdan bezdirdi. Bunlar sadece sokmuyor ısırıp parça et alıp gidiyorlar. Sonrada orada yara oluşuyor. Bu sivrisineklerle mücadelede sık sık ilaçlama yapılması ve su birikintilerinin kurutulması gerekir"

Yaşar Deniz, "Sivrisineklerin artışı uykularımızı da kaçırdı. İlaçlama yapılmaması nedeniyle sivrisinek sayısında da artış görüldü. İstnbul'un bir çok bölgesinde aynı şikayetleri duyuyoruz. Geceleri sivrisinek ısırığından uyku bize haram oldu. Kaşınmaktan yatamıyoruz. Her akşam ilaçlama yapılması gerekir"