Siyah pirinç bereketi

Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirincin geçen yıl yapılan deneme ekiminden başarılı sonuç alan Düzce'deki Çilimli Belediyesi, üretimi yaygınlaştırmak için proje geliştirdi. Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, "Geçen yıl deneme ekimi yaptık ve oldu. Aslında amacımız; bölgemizde ciddi anlamda ekilen pirinci daha da geliştirmek. Konuralp pirinci oldukça meşhur ve bu pirincin bir kısmı ilçemiz sınırlarında üretiliyor. Biz de insanlarımız hem sağlıklı pirinç tüketsin hem de üreticimizi teşvik amacıyla böyle bir projeyi başlattık. İnşallah önümüzdeki yıl hem belediye olarak kendimiz ekeceğiz hem de vatandaşların ekmesi için destek vereceğiz" diye konuştu