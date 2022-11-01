Siyah pirinçte hedef 400 dönüm

Düzce'de Çilimli Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 20 dönüm araziye ekilen siyah pirinçte istenen seviyede verim alınması dolayısıyla gelecek yıl üretim alanı daha da genişletilecek. Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirinci bölgede yetiştirmek için geçen yıl yapılan deneme ekiminden başarılı sonuç alan Çilimli Belediyesi, bu yıl mayıs sonunda 20 dönüm araziye çeltik ekimi gerçekleştirdi. Hasattan elde edilen çeltikleri fabrikada pirince dönüştüren belediye, 20 tonluk verimin istenen seviyeye yakın olması dolayısıyla çiftçilere tohum desteği sağlayarak ekim alanını gelecek yıl 400 dönüme çıkarmayı hedefliyor.